Divulgação O humorista anunciou sua saída do programa da emissora de Silvio Santos

No dia 25 de abril, o programa The Noite exibiu um programa especial dedicado ao humorista Murilo Couto anunciando sua saída após dez anos no talk show. O comediante deixou a atração, apresentada por Danilo Gentile no SBT, para cuidar de sua mãe que sofre de uma doença degenerativa.



Há quatro anos, a mãe de Murilo Couto foi diagnosticada com Demência Fronto Temporal, uma doença rara que demanda diversos cuidados e provoca complicações nas funções cognitivas e comportamentais.

No programa, o comediante esclareceu que continuará se dedicando aos seus shows de stand-up e ao seu canal do YouTube. Atualmente, ele conta com 2 milhões de inscritos e mais de 3 milhões em suas redes sociais.





O humorista estava contando os motivos para ter pedido sua saída do The Noite quando foi surpreendido com a presença da mãe e do irmão. "Eu estou feliz que você está aqui. Obrigado. Obrigado, Murilão", concluiu o apresentador.

À coluna, a assessoria de imprensa do SBT informou que desconhece os motivos para Murilo Couto ter pedido demissão do programa.

*Texto de Júlia Wasko

