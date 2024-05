Reprodução Os artistarem receberão um valor milionário para estarem no evento

No próximo sábado (18) e domingo (19), diversos artistas se apresentarão na Virada Cultural 2024 de São Paulo. O evento será realizado na Arena Campo Limpo, e os cachês dos cantores são impressionantes. Tudo será pago, obviamente, com dinheiro público. Entre eles, o cantor Leonardo, que solicitou a bagatela de R$ 550 mil pelo show.







As informações foram divulgadas pelo Diário Oficial da cidade de São Paulo. Além de Leonardo, que receberá mais de meio milhão pela apresentação, Léo Santana pediu R$ 500 mil e Gloria Groove apenas R$ 400 mil. Os artistas são os mais caros do line-up desta edição.

E os valores altíssimos não param por aí: Raça Negra (R$ 390 mil), Pabllo Vittar (R$ 357 mil), Israel e Rodolfo (R$ 350 mil), Michel Teló (R$ 300 mil) Joelma (R$ 300 mil), L7NNON (R$ 285 mil), Xanddy Harmonia (R$ 280 mil), Marcelo Falção (R$ 226 mil), Veigh (R$ 250 mil), Solange Almeida (R$ 250 mil), Padre Alessandro Campos (R$ 245 mil), Xamã (R$ 240 mil), Silvanno Salles (R$ 240 mil), Marcos e Belutti (R$ 230 mil), MC Daniel (R$ 220 mil), Elba Ramalho (R$ 210 mil) e Maria Cecília e Rodolfo (R$ 200 mil).





Nas redes sociais, internautas criticaram o investimento dado aos artistas. "Pensa no que dava para fazer com o cachê que um Leonardo da vida vai receber na Virada Cultural", comentou um dos usuários do Twitter/X. "390 mil o Raça Negra que o cara nem tem mais voz?", questionou outro.

"Por que os Bolsonaristas Elba Ramalho e o cachaceiro do Leonardo irão participar da Virada Cultural? Principalmente ela que é contra lei de incentivo à cultura?", perguntou outro.

