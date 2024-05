Divulgação A atriz lerá seus trechos preferidos durante o evento

No dia 5 de junho, Maria Fernanda Cândido estará na próxima edição do Clube de Leitura CCBB 2024, no Rio de Janeiro. A atriz será responsável por ler seus trechos prediletos do livro A Paixão Segundo G.H, de Clarice Lispector. Vale lembrar que a artista foi responsável por dar vida à protagonista na adaptação cinematográfica.



O evento ainda contará com a presença do diretor Luiz Fernando Carvalho, a crítica literária Nádia Batella Gotlib e a roteirista Melina Dalboni.



Para ter acesso ao evento gratuito, o público deve chegar após às 13h30 no CCBB do Rio de Janeiro. Para retirar os ingressos, é possível se deslocar ao local ou pelo site bb.com.br/cultura a partir das 9h do dia do encontro.







"O texto é um primor e o filme consegue transpor muitas das questões existenciais para imagens impecáveis pela força de luzes, pelos enquadramentos e pela interpretação", esclareceu Suzana Vargas, mediadora e curadora do Clube.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko