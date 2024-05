Divulgação O apresentador comandará um nova atração na Record









Conforme o noticiado com exclusividade por esta coluna na quarta-feira (15), Marcio Garcia já está com tudo certo para retornar à Record após 15 anos desde sua passagem pela emissora. Ele só aguarda o fim de seu contrato com a Globo para tornar a informação pública. E agora você saberá todos os detalhes de como será o programa de entretenimento que ele comandará na rede de Edir Macedo.





Marcio Garcia tinha oferecido um projeto para a Globo que mesclava três dos principais programas que ele apresentou na emissora: Gente Inocente, Tamanho Família e The Voice. Nessa nova proposta, o apresentador mesclou elementos que remetessem a essas atrações e criou um super show de entretenimento, que para os tempos atuais caberia perfeitamente na programação de fim de semana de qualquer emissora. Porém, a Globo recusou.

O comunicador pegou este mesmo projeto e foi ao mercado. No SBT, a ideia foi bem aceita, mas por conta dos planejamentos da emissora para 2024, a conversa não foi adiante. Mas quando ele apresentou para a Record, a emissora de Edir Macedo ficou muito satisfeita.

O programa mesclará a participação de crianças no palco, mostrando suas habilidades e seus talentos, terá um game show com uma batalha entre famílias de famosos, tal qual acontecia no Tamanho Família, e também contará competição musical.





Neste momento, a Record avalia em qual dia da sua programação irá incluir o programa. Até o fim do ano, no entanto, não há um planejamento de se colocar necessariamente aos domingos, justamente por conta da presença do Rodrigo Faro, que tem um contrato fixo com a emissora até dezembro deste ano --ele depende da entrega de bons índices no segundo semestre para ter o acordo renovado.

Portanto, Marcio Garcia, no momento, é cotado para apresentar este novo programa nas noites de quarta-feira, que é uma janela que a emissora gosta de oferecer para o público um produto do entretenimento, mas que há alguns anos já não está sendo ocupada por nenhum produto.

Idas e vindas



Em 1994, Márcio Garcia foi contratado pela Globo, onde apresentou diversas atrações como Ponto a Ponto, Vídeo Show e Gente Inocente. Dez anos depois, fechou contrato com a Record para comandar o reality Sem Saída e o programa O Melhor do Brasil.

Em 2008, deixou a Record para retornar à Globo sob a promessa de trabalhar como apresentador, mas passou a ser encaixado em novelas, retomando a função inicial apenas em 2014 com Globo de Ouro e, em 2021, com o The Voice Kids.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko