Marcio Garcia está em negociações avançadíssimas com a Record





Dentro de algumas semanas, Marcio Garcia estará oficialmente fora da Globo após sua segunda passagem, que durou 15 anos. Sem nenhum trabalho na emissora desde 2022, ele chegou a apresentar novos projetos, mas todos foram rejeitados. Por esta razão, o apresentador bateu nas portas da concorrência --e elas se abriram. Tanto SBT quanto Record se interessaram, mas a rede de Edir Macedo levou a melhor.







Pode cravar aí, meu caro leitor: Marcio voltará ao quadro de apresentadores da Record ainda neste ano. E a coluna teve acesso a detalhes do projeto que ele irá comandar em sua segunda passagem pela emissora, de onde saiu em 2008 para retornar à Globo.

Mas antes de dar detalhes do programa, cabe aqui um registro de sua tentativa de ir para o SBT: no ano passado, enquanto Daniela Beyruti ainda desenhava a nova programação da emissora, lançada neste ano, ela abriu as portas de sua sala para conversas com talentos da concorrência. E Marcio esteve entre eles. Inicialmente, tudo pareceu empolgar a filha de Silvio Santos, mas depois de uma análise mais detalhada, ela chegou à conclusão de que não haveria espaço na grade que vinha projetando. E Marcio saiu de seu radar.

Ao perceber o desinteresse de Daniela, o apresentador retomou as conversas com os executivos da Record e se ofereceu para voltar. Além da emissora ter um carinho pelo profissional por conta de sua excelente passagem por lá entre 2004 e 2008, com bons índices de audiência e alto faturamento comercial, Marcio foi visto como uma boa possibilidade de reforçar seu elenco no entretenimento.





Desta vez, o que impulsionou as negociações foi o fato do artista já chegar na alta cúpula da Record com a confirmação de quatro empresas dispostas a patrociná-lo e investir alto na nova atração. Isso fez seu projeto se tornar o número 1, neste momento, da lista de interesses da casa.

A Record topou de cara. E não viu impeditivos em suas ideias. Apenas precisará adequar alguns detalhes para que a Globo não venha mais tarde acusar a adversária de plágio.

O projeto apresentado por Marcio traz uma mistura de três programas que ele comandou na Globo: Gente Inocente, Tamanho Família e The Voice. Ou seja, sua ideia é colocar quadros com o protagonismo de crianças talentosas, ter um game no palco entre famílias de famosos, e ainda uma competição musical.

Este projeto, inclusive, o próprio Marcio deu um spoiler em suas redes sociais em 29 de fevereiro. Por meio do Instagram, ele rememorou sua carreira como apresentador na TV e lançou uma provocação:

"Um #tbt pra recordar um pouco de cada programa que apresentei ao longo da minha carreira e pra saber qual você mais curtiu... Aproveito pra perguntar: o que vocêr acharia de um programa que tivesse um pouquinho de tudo? E se este programa puder ser visto na TV aberta, YouTube, streaming, em todas as plataformas de mídia digital e ainda ouvido no rádio? Curte a ideia? Chega de dar pistas... em breve eu conto mais do que vem por aí ainda este ano!!! Aguarde!!!", disse ele na legenda das fotos.

Fato é que este formato de programa, Marcio sugeriu à Globo ainda em 2022, quando saiu do ar após comandar o The Voice Kids. A esta altura, seu prestigiado Tamanho Família (2016-2022) já havia sido engavetado por conta da pandemia de Covid-19, e ele lutava por espaço no entretenimento da emissora.

Mas com o avançar de novos projetos, a queda do formato The Voice e o interesse da Globo em apostar em novos nomes no time do entretenimento, Marcio acabou caindo em desprestígio na emissora. Mas ele manteve o formato desenhado e ofereceu para a concorrência, que adorou a ideia rejeitada pela líder de audiência.

Agora, na Record, a decisão está em torno da data de exibição. Colocar Marcio aos domingos seria uma alta aposta, mas mexeria no terreno de Rodrigo Faro. E os diretores não querem causar nenhum desconforto com seu apresentador, mas espera que ele consiga melhorar os índices de audiência o quanto antes. Vale lembrar que seu contrato se encerra em dezembro.

Para não ter que mexer neste campo e colocar Marcio Garcia no ar o quanto antes, as noites de quarta-feira soaram como uma boa aposta. Mas ainda não há nada definido e a emissora deverá bater o martelo somente em julho.

Procurei a Record para saber mais detalhes sobre o retorno de Marcio Garcia ao seu elenco, mas a emissora não nos respondeu até a publicação deste texto.