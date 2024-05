Reprodução A areia do show da artista é vendida em sites

No dia 4 de maio, Madonna realizou o show final de sua turnê Celebration Tour em Copacabana, no Rio de Janeiro. Dias depois, vendedores de sites internacionais passaram a vender um pacote com a suposta areia da praia em que foi realizada a apresentação.



A unidade do produto foi vendida em um site por US$ 8,99, aproximadamente R$ 46 na cotação atual do dólar. O saquinho de areia contava com apenas 30 ml de grãos supostamente retirados do Rio de Janeiro.

"Este é um item colecionável exclusivo da Madonna Celebration Tour no Rio de Janeiro. Apresenta um lindo design de areia que captura a essência da celebração (...) É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens. O item é cuidadosamente elaborado para detalhar os diversos aspectos do show. A areia foi do show na praia", detalhou na descrição do item.





Entretanto, a areia "especial" pode ser comprada no eBay. No site, um vendedor comercializa "itens raros e colecionáveis" de diversos artistas, incluindo até mesmo copos, garrafas, camisetas, fotos e bolas. A mesma loja ainda anunciou cópias de um DVD com a transmissão do show em alta definição, ainda que o produto nem tenha sido licenciado por distribuidoras.

Em outros anúncios, pessoas vendem copos térmicos exclusivos do show de Madonna, entregues a quem esteve na área VIP do evento. O preço gira em torno de US$ 480 dólares, cerca de R$ 2.500. Outro foi além e vendeu dois copos de plástico por US$ 99, aproximadamente R$ 507.

*Texto de Júlia Wasko

