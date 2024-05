Reprodução A artista vive em uma casa luxuosa no Rio de Janeiro

Há 17 anos, Susana Vieira mora em uma mansão avaliada em R$ 10 milhões no Itanhangá, no Rio de Janeiro. Aos 81 anos, a artista viveu grande parte de sua vida na residência, começando após colocar fim em seu casamento com Carson Gardeazabal e deixar uma cobertura no bairro de Botafogo.



A mansão, inclusive, foi cenário de dois casamentos da atriz, com Marcelo Silva e Sandro Pedroso. De acordo com o jornal Extra, o imóvel está avaliado em R$ 10 milhões e encontra-se no meio de uma floresta, com vista para a Barra da Tijuca.

Atualmente, Susana Vieira vive sozinha na casa com seus cachorros. A propriedade é quase toda feita de madeira, com espaço gourmet, deck e piscina. Em janeiro deste ano, a atriz reuniu um grupo de fãs e os recebeu no local.







Em suas redes sociais, a artista já compartilhou mais detalhes da mansão, incluindo um amplo jardim com árvores, flores e verde. O local também é usado para festas e eventos em família e amigos.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko