Reprodução/SBT/Rogerio Pallatta A apresentadora revelou se participaria do reality show da Record

Na última terça-feira (14), Christina Rocha participou do Programa de Todos os Programas, comandado por Flávio Ricco e Gabi França no YouTube, e revelou se participaria de A Fazenda. A apresentadora foi demitida do SBT em maio deste ano após se desentender com Marcão do Povo e não aceitar trabalhar ao lado do ex-colega do Tá na Hora.



"Eu em A Fazenda ia ser expulsa no primeiro dia, não tem nada disso não. Não é o que eu almejo para mim no momento. Tem muita gente que fala: 'Leva a Christina'", disse aos risos.



O nome da apresentadora ganhou força na corrente de especulações após uma lista ser divulgada no Twitter, com nomes de famosos que teriam entrado no radar da Record para o elenco da 16ª edição do programa. Ela, por enquanto, não quer saber de se aventurar no programa comandado por Adriane Galisteu.





Além disso, a ex-apresentadora da emissora de Silvio Santos esclareceu mais detalhes de sua saída: "Acho que foi porque eu saí do Tá na Hora. Era uma revista eletrônica e não foi nada disso, eu já estava percebendo isso desde o começo, não tinha nada a ver comigo. É um telejornal, na minha opinião. Em outubro do ano passado, disseram que ia ser uma revista eletrônica, que teria também Jornalismo. Se eu soubesse que seria um telejornal, eu não teria aceitado".



"Meu afastamento já tinha relação com isso, meu cunhado estava muito mal, mas eu também já tinha falado que não sabia até quando eu iria aguentar, eu tive várias reuniões (...) No fundo eu queria fazer uma coisa bacana, mas eu achava que não ia ser [isso de Jornalismo]. Não que não pudesse ter algo de Jornalismo, mas não é minha praia. Eu gosto de gente, entretenimento. O Jornalismo é uma coisa muito séria, se você errar uma vírgula... Não estou nessa pegada. O Casos de Família era de conflitos, mas era engraçado, eu podia ser eu", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko