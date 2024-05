Reprodução/Instagram O ex-participante do BBB contou mais detalhes de seu relacionamento

Na última segunda-feira (13), Victor Hugo revelou durante o reality show A Bolha que está namorando. Em entrevista ao Central Splash, do UOL, o ex-participante do BBB 20 esclareceu que o companheiro não é conhecido.



"Estou muito feliz, muito realizado. É uma pessoa que tem uma conexão de pensamento comigo muito grande (...) Então se me virem ficando com outras pessoas, é porque tá tudo certo", declarou.

O influenciador digital ainda relembrou sua passagem pelo reality show da Globo e o "trisal" que viveu com Gabi Martins e Guilherme Napolitano. Durante o confinamento da casa mais vigiada do Brasil, Victor Hugo declarou que estava confuso com os seus sentimentos e que os três vivem uma relação. "Todo mundo sabe, não é novidade nenhuma que eu sou do trisal. Gosto é de geral. Viva o poliamor", brincou.





Por fim, o ex-brother explicou que seu parceiro o ajuda na edição do reality show: "É a bolha do amor (...) Até o momento, ele não assumiu nenhum episódio completo porque ainda está aprendendo".

*Texto de Júlia Wasko

