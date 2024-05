Reprodução O repórter foi surpreendido com críticas ao vivo à emissora concorrente

Na última terça-feira (14), Emerson Tchalian entrou ao vivo no programa Tá na Hora, do SBT, para mostrar o resgate de uma égua do terceiro andar de um edifício no Rio Grande do Sul. O repórter foi interrompido com gritos e críticas à Globo durante sua fala.



"O fato é que tem vários bombeiros mobilizados tentando resgatar a égua. A área está toda alagada, a água está muito alta. Já seria uma dificuldade fazê-la descer três andares, só quem não existe mais o térreo", explicou.

"A gente sabe que os bombeiros são profissionais capacitados para qualquer tipo de situação. A égua está debilitada, são sete a dez dias nessa situação. Espero logo trazer notícias do resgate, que ela tenha dias melhores e supere…", continuou. "Globo lixo", disparou uma pessoa.





O responsável não foi mostrado pelas câmeras na emissora de Silvio Santos e o repórter não se abalou. "Supere esse trauma", completou.

*Texto de Júlia Wasko

