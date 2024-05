Divulgação O canal de notícias anunciou uma nova estreia do programa

A sétima temporada do CNN Viagem & Gastronomia estrearia no próximo sábado (18), às 22h, mas foi remarcada pela CNN Brasil. A nova data do programa, que costuma colocar o canal de notícias na liderança da audiência, ainda não foi definida.

Em virtude dos últimos acontecimentos de chuvas fortes e enchentes no Rio Grande do Sul, o programa comandado por Daniela Filomeno ganhará uma nova estreia.

A CNN Brasil continua se dedicando à cobertura na região e seus profissionais estão trabalhando para levar informações e análises ao público. Esses conteúdos contribuem com soluções para o impacto causado pelo desastre ambiental e humano que vem atingindo o estado.





CNN Viagem & Gastronomia busca mostrar roteiros, dicas, curiosidades e muitos mais sobre diversos destinos, indo até mesmo para fora do Brasil. A sétima temporada contará com dez episódios em uma expedição cruzando as águas de alguns dos mares mais importantes do planeta. Vale lembrar que a atração costuma colocar o canal de notícias na liderança de audiência entre os concorrentes e é considerada um dos queridinhos da programação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko