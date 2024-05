Reprodução/Globo A apresentadora se emocionou ao falar sobre as vítimas das enchentes



Nesta quinta-feira (15), Patrícia Poeta não conteve as lágrimas ao ver uma reportagem sobre as vítimas das fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. No programa Encontro, a apresentadora confessou que ficou emocionada com a gravação: "É muito triste ver isso".



O repórter Mateus Marques está em Porto Alegre e conversou com a apresentadora diretamente de um dos abrigos para as pessoas resgatadas: "São pontos de acolhimento, para que as pessoas tenham um pouquinho de carinho e também tenham suas necessidades atendidas".

A reportagem mostrou uma quadra de clube, que abriga 250 pessoas, e voluntários que se deslocam de barco pela cidade para levar suprimentos às vítimas que continuam em suas casas. "Se não fossem os voluntários, a gente não seria nada aqui", relatou uma das moradoras.







Uma senhora de quase 70 anos contou que não quis sair da residência por conta da dificuldade de mobilidade. Outro, ainda preciso se deslocar pelas águas contaminadas para conseguir alimentos: "É o momento de exercício de fé. Tem que crer e colocar em prática. A humanidade tem que mudar".



"Agradecer essas pessoas que compartilham suas histórias com a gente e nos recebem com tanto carinho. Eu e o repórter cinematográfico Henrique Pinho, a gente vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e sempre é recebido por essas pessoas com carinho (...) Só assim a gente consegue transmitir o sentimento que o Estado está nesse momento. A gente sabe que vai passar, e a gente segue por aqui contando cada história de quem tá passando por dificuldade, de quem tá infelizmente nessa situação em um abrigo, ou dentro de casa, como essas histórias que a gente contou agora", apontou o repórter.



"Valeu, Mateus. Eu fiquei muito mexida. Engole o choro aqui. É muito triste ver isso, né? São tantos dias, assim, mas emociona também ver as pessoas se ajudando", concluiu Patrícia Poeta.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko