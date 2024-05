Reprodução O comentarista engasgou ao vivo no programa

Na última terça-feira (14), Gerson Camarotti estava ao vivo no programa Em Pauta, da Globonews, quando precisou interromper sua fala após engasgar. O comentarista foi acudido pelo apresentador Marcelo Cosme, que desviou a atenção para que ele conseguisse se recuperar: "Toma uma aguinha aí".



O jornalista entrou ao vivo no jornal para falar sobre a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de colocar Paulo Pimenta, Ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), como autoridade federal no Rio de Grande do Sul. Gerson Camarotti era o primeiro dos comentaristas na fila para abordar o assunto, mas se engasgou e não conseguiu concluir sua fala.



"Camarotti, toma uma aguinha aí, eu seguro aqui e ouço a Kelly. Porque a Kelly está no estúdio do Rio Grande do Sul", disparou Marcelo Cosme. "Desculpa aqui que tá…", declarou Gerson Camarotti.









Nas gravações, é possível ver que o jornalista realmente se engasgou e inclusive precisou deixar o estúdio para se recuperar. Os outros seguiram com a conversa até que ele conseguisse retornar para o ao vivo.







*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko