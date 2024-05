Reprodução/Globo O apresentador relembrou o momento em que interagiu com o ator nu

Na última terça-feira (14), Fábio Porchat chamou a atenção dos internautas ao relembrar um episódio em que interagiu com um ator nu durante uma peça de teatro. O apresentador do Que História é Essa, Porchat?, do GNT, arrancou gargalhadas da plateia da atração.



O ator recordou a primeira vez que assistiu uma adaptação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. A obra foi realizada no teatro Oficina, em São Paulo, e contou com a direção de José Celso Martinez.

"Eu tinha uma carinha de menino criado por vó, de cocotinha (...) No meio da confusão, o ator me puxa para a cena, abaixa a calça, fica pelado, deita faz assim e o dinheiro está numa camisinha dentro do ânus do rapaz e ele vira para mim e fala: 'Tire do cofre'", admitiu.





"Só que eles acharam pela minha carinha que não tinha pinta de ator, mas eu era muito disposto. Enfiei a mão no cu, tirei [as moedas] e dei na mão do rapaz. Ele pegou a camisinha, tirou as moedas e me deu um selinho e eu também topei (...) Sentei do outro lado, acabou que sobrou só eu. O Exército [da peça] vêm andando param e me olham e eu: 'Ih, lá vem cu' (...) Nunca me esqueci do cofre", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko