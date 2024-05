Reprodução/Globo A ex-participante do BBB desabafou sobre a situação do filho

Na última terça-feira (14), Tereza Souza, ex-participante do BBB 19, revelou em suas redes sociais que seu filho luta contra o vício de drogas há cinco anos. A ex-participante do reality show da Globo ainda desabafou sobre a situação de Davi, de 37 anos.



"Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fuma comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer", desabafou em seus Stories do Instagram.

A psicóloga ainda explicou que gastou todo seu dinheiro com a internação do filho. "Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que Davi vem em um internamento atrás do outro. Todo o meu dinheiro foi gasto nas internações dele. A última internação foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o dinheiro que tinha. Na cota social, ele tem que ir de livre e espontânea vontade. Mas Davi está no num estágio que ele tem que ser internado à força. Só que assim, só pode ser particular. Estou aqui pedindo se alguma clínica puder me ajudar ou alguém que tenha dinheiro puder me ajudar", implorou.





"Encontrei meu filho deitado no chão. Dei comida, água. Ele só precisou se recuperar um pouco para ir para boca de fumo. Ontem, eu corri muito para tirar ele da boca de fumo, e é muito triste. E quando a gente chega numa situação dessa, a gente pede socorro. Estou expondo minha cara aqui para pedir socorro", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

