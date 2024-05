Reprodução/Youtube O ex-participante do reality show expôs detalhes da situação

Na última segunda-feira (13), Kako expôs detalhes de seu envolvimento sexual com Daniel Lenhardt no Túnel do Amor, da Globo. O artista e o ex-BBB 20 se envolveram no reality show, mas todo o relacionamento caiu por terra após o ex-brother pedir para a produção apagar as imagens da relação íntima que tiveram.



De acordo com o ex-participante do programa, ele se sentiu usado e manipulado por Daniel Lenhardt, que mudou o comportamento após o envolvimento. "Eu fui para cama com o Daniel, um dia antes do mesmo falar que eu não fazia o tipo dele! E vocês acham que eu iria surtar por conta de um fora? O meu ranço só aumenta quando ele fala pra Mayara que iria pedir para a produção apagar a transa! Não sou objeto!", publicou em seu Twitter/X.

"Vocês acham mesmo que sou muleque? Ele foi covarde, ele pensava que era o diretor do programa? Pra me usar, gozar, e acordar no outro dia e ter a prepotência de pedir pra produção apagar o que rolou naquela noite? Eu me senti usado, NO OUTRO DIA 'Não faz meu tipo'. GOZA comigo na cama, a Mayara ajuda a gente a se limpar da bagunça! Ele pede pra apagar, no decorrer do programa inferniza minha vida, tentando limitar minha felicidade, me chamando de vtzeiro, mas não foi homem de sustentar o que fez! E eu saí como o doido?", questionou.

"Se faz para um caralho! Se faz de 'Namastê', mas me fez sair da minha cama, para fazer putaria com ele, tem B.O. aqui fora? Não entra em reality! Eu tô recebendo um ódio gratuito porque eu fui trouxa de não ter exposto nas câmeras na casa! Mas todo mundo sabia! Né, Mayara?"





"Eu não tô com o ego ferido, eu não sou moleque, eu não sou louco, eu fui usado por um cara elitizado que se sentiu no direito de manipular minha história, porque não foi homem e sustentou suas gracinhas, a minha raiva por ele, é essa, e não por um fora! Continuem do lado dele, eu já não importo mais! Mas não vou deixar o programa acabar e eu sair como otário! Eu quero e vou fazer esse barulho aqui fora sim! Lembrando que o programa não tem nada haver com isso!", acrescentou.



"Perguntem pra Maiara! Gente, é gravado! Pelo amor! Só queria tirar esse peso! Eu jurei que iriam mostrar nesses últimos episódios, não mostrou! Então vida segue, pensem o que vocês quiserem! Beijão! Eu tô doido pros divos virem aqui se posicionar. Não vejo a hora! A verdade é uma só! E não tem outra, e sim a produção não mostrou! Assim como não passou muita coisa! Gente, vocês têm ideia que eu posso ser processado por expor coisas que não foram ao ar! Eu não seria burro! Se eu tô falando! É porque é real! Mas é horrível saber de tudo e ficar calado! E é isso! Beijos!", finalizou.



*Texto de Júlia Wasko

