Reprodução/SBT O humorista ganhou um novo destino na emissora

Desde que Eliana confirmou sua saída do SBT, muito tem se especulado a respeito de seu destino na TV. A Globo é apontada como sua provável nova casa, mas uma dúvida surgiu entre os fãs da apresentadora: Qual será o destino de Tiago Barnabé, intérprete de Narcisa? Os dois fazem uma dupla imbatível e muitos torcem para que continuem juntos mesmo após o fim do contrato da comunicadora, mas nessa briga entre SBT e Globo, uma emissora pode levar a melhor.









O SBT não está medindo esforços para manter Tiago Barnabé em seu elenco e prevê utilizá-lo das melhores e mais diversas formas para preservar ele em seu quadro de funcionários. A coluna apurou que seu contrato vai até o fim de dezembro deste ano. Porém, novos projetos estão sendo planejados para ele, o que pode fazer com que sua permanência dure ainda mais.

Um desses convites é para que ele tenha um papel fixo na próxima novela infantojuvenil do SBT, intitulada A Caverna Encantada. A autora Íris Abravanel já lhe ofereceu um papel e ele aprovou a ideia. O convite inclusive foi feito quando a trama ainda estava em desenvolvimento.





O segundo ponto é o aproveitamento de Tiago Barnabé no entretenimento da emissora de Silvio Santos. Atualmente, ele já participa como jurado esporádico do Show de Calouros, do Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel. O intuito é reforçar ainda mais sua permanência e fazer com que ele se torne um jurado fixo para estar todas as semanas na bancada.

Além disso, o Domingo Legal com Celso Portiolli também quer o humorista em seu time. Para isso, vai aproveitá-lo tanto dentro do estúdio, com parcerias ao molde do que já existe com Eliana, e em reportagens externas para enriquecer ainda mais o dominical, que vai ganhar mais tempo de duração em tela com a saída da apresentadora do SBT.

Embora não tenha nada confirmado, o provável destino de Eliana seja a Globo. Desde que a comunicadora passou a fazer participações na emissora no ano passado, seu nome voltou a ficar muito em alta. Ela participou do Criança Esperança e do Fantástico, e ainda recebeu uma homenagem de Ana Maria Braga.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko