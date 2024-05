Divulgação O narrador voltou a ser internado em uma UTI

Em abril deste ano, Silvio Luiz foi internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, após sofrer um derrame durante a transmissão do Campeonato Paulista de Futebol no R7, portal da Record. O narrador de 89 anos retornou à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quarta-feira (8) e está intubado e em coma induzido.



A primeira internação de Silvio Luis aconteceu no dia 7 de abril e desde então sua equipe tem atualizado seu estado de saúde. Após apresentar complicações nos rins, o narrador foi intubado e precisou ser induzido ao coma pelos médicos responsáveis pela ala hospitalar.

Entretanto, o comunicador não pode fazer hemodiálise, tratamento realizado em pacientes com insuficiência renal, devido à fragilidade em razão de sua idade avançada. Em comunicado, o Hospital Oswaldo Cruz confirmou que ele segue na UTI sem previsão de alta.

Em abril, Silvio Luiz estava ao vivo na Record narrando o jogo por cerca de suas horas, quando permaneceu em silêncio e preocupou os telespectadores. "Vamos dar uma descansada aí, Silvio. Vai tomar um arzinho e depois você volta", afirmou Carioca.







A informação de seu estado de saúde foi confirmada somente no dia seguinte, por Cléber Machado durante a transmissão do jogo entre Real Madrid e Manchester City pelas quartas de final da Champions League.

"Esse 'olho no lance' é um abraço e beijo carinhoso para Silvio Luiz, que teve um problema de saúde e está internado em um hospital. Logo ele vai se recuperar para a gente ficar brincando 'pelas barbas do profeta'", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko