No dia 18 de abril, Gracyanne Barbosa confirmou o fim de seu relacionamento com o cantor Belo após um caso extraconjugal com o personal trainer Gilson de Oliveira. Um mês depois, a musa fitness já está morando em uma nova residência: Um apartamento em São Paulo com 18m² e diárias de R$ 200.

O imóvel está localizado próximo à Avenida Paulista e a ex-esposa do artista treina em uma das maiores academias da região. Nesta segunda-feira (13), Gracyanne Barbosa contou à revista Quem mais detalhes de sua mudança.

Após o fim de seu relacionamento com Belo, a modelo optou por sair do Rio de Janeiro, onde morava até então com o ex-marido. Para finalizar sua estadia em São Paulo, ela ainda precisa buscar seus cachorros.





"Tenho ficado mais aqui do que no Rio de Janeiro, e pretendo vir em breve, mas preciso buscar meus cachorros. Estou procurando um lugar maior. Onde estou é pequeno para eles".

