Reprodução/Youtube A jornalista fez uma doação de suas roupas no tamanho plus size

Nesta segunda-feira (13), Silvia Poppovic compartilhou em suas redes sociais mostrando sua doação de roupas no tamanho plus size, que usava antes de passar por uma cirurgia bariátrica, há cinco anos, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na publicação, a apresentadora solicitou a ajuda de marcas e pessoas que possam contribuir com numerações maiores.



"Um apelo às marcas e mulheres que podem doar peças no tamanho plus size. As senhoras gaúchas que vestem tamanhos maiores não estão tendo o que vestir, depois de toda essa tragédia. Muitas só contam com um lençol amarrado pra se proteger da água e do frio!", escreveu na legenda do Instagram.

"Então, pessoal, tudo bom? Estou vindo aqui para fazer um pedido especial. Você sabe que durante muitos e muitos anos eu usava tamanhos plus size e agora nesta tragédia que nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul, as mulheres plus size estão sofrendo porque não há suficiente roupa para que elas possam vestir. Então parece que tem muitas mulheres maiores que estão usando lençol porque não tem mais nada, perderam tudo. Então eu estou juntando aqui uma série de coisas que eu ainda tenho do das minhas roupas plus size para mandar para os Correios. Se você é gordinha, se você tem alguma mãe que é eventualmente está aí com roupa de tamanho grande, e que pode oferecer para as mulheres gaúchas. Vamos fazer isso!", disse no vídeo.





Há cinco anos, Silvia Poppovic se submeteu a uma cirurgia bariátrica e emagreceu 50 kg desde então: "Durante anos eu não achava roupa para vestir, imagine agora no meio dessa crise toda. Há uma dificuldade maior ainda para essas mulheres plus size, de não ter roupa, simplesmente".





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko