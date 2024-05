Reprodução/Instagram Susana Vieira lançou sua biografia na última semana no Rio de Janeiro





Uma situação para lá de constrangedora e embaraçosa aconteceu na última terça-feira (7), durante o lançamento da autobiografia de Susana Vieira, na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro: uma atriz que contracenou com ela em Senhora do Destino (2004) chegou no local aos berros, se recusando a ficar na fila de autógrafos e ainda causando o maior constrangimento por não ter sido reconhecida pela anfitriã da noite.







A coluna vai poupar o nome da atriz desesperada por atenção até pelo fato de ser uma figura pouco escalada para trabalhos na TV --embora no teatro ela seja disputadíssima por produtores de elenco. Mas a situação foi tão embaraçosa que até mesmo Susana ficou sem palavras com o "show" que a moça deu no local.

Assim que chegou na livraria, a tal atriz se assustou com o tamanho da fila de autógrafos e já deu um berro, avisando: "Não vou ficar nessa fila de jeito nenhum". Ela começou a verbalizar seu currículo na TV e no teatro para ver se alguém da equipe de Susana se atentava à sua relevância, embora ninguém soubesse ao certo quem era a figura.

Ela logo tratou de se aproximar do local em que Susana estava para assinar os livros e já chegou dando sua carteirada: "Eu sou a XXX. Você lembra de mim, claro! Trabalhamos nove meses juntas", disparou a atriz, que logo começou a cantarolar o refrão do samba usado na novela Senhora do Destino.







Susana Vieira estava visivelmente incrédula, e fez expressões faciais que deixavam nítido que ela não se lembrava da mulher em questão. Mas respondeu com um singelo "sim, eu lembro", fez a foto com um sorriso e não se estendeu muito na conversa, justamente por não ter nenhum assunto com a "amiga desconhecida".



A maior prova de que Susana não fazia ideia de quem fosse a ex-colega de novela, é que no álbum de fotos dos famosos que compareceram ao lançamento não consta o registro da imagem da moça. Nem um singelo Story ela ganhou no perfil da veterana no Instagram.

Os amigos da coluna que presenciaram a cena acharam tudo muito constrangedor. Porque a moça desesperada e nada sutil fez um enorme barulho desde sua chegada até sua saída, dada a importância que se deu a si mesma, como se fosse a verdadeira Bibi Ferreira (1922-2019). Quando foi embora, as piadas ecoaram no local.

Por falar na fila de autógrafos, os únicos atores que ficaram firmes e respeitando suas vezes de serem chamados foram Mateus Solano e Leona Cavalli. Todos os outros deram um jeito de furar o esquema e passar na frente de todo mundo, como fizeram Carolina Dieckmann, Maitê Proença e Maria Ribeiro. Mas a atriz não ficou até o final. No momento em que Susana interrompeu os autógrafos para conversar com a imprensa, Leona saiu da fila e aproveitou para dar um abraço, fazer a foto com a veterana e zarpou de lá na sequência.