Reprodução O influenciador digital desabafou sobre ser bissexual

Na última segunda-feira (12), Erick Ricarte chamou a atenção dos internautas após se assumir bissexual em seus Stories do Instagram. Os vídeos atiçaram a curiosidade dos fãs, que recordaram as declarações recentes de que ele era gay assumidíssimo.



"Demorei alguns anos me escondendo de homofóbicos e hoje eu tomei coragem de me revelar que eu sou bissexual. Bolsonaristas também são LGBTQIAPN+", disse. Logo em seguida, o ex-participante de A Grande Conquista publicou um vídeo em lágrimas.

Nos comentários, internautas questionaram a revelação. "A surpresa de todo o depoimento é o fato dele ser bissexual, achei que fosse homossexual", comentou um dos usuários do Twitter/X. "Medo de levantar de madrugada e encontrar ele chorando no corredor", brincou outro. "O que me pegou nessa declaração foi ele assumindo que é bolsonarista, mentira isso já dava para ver", disparou outro.

"Sei nem quem é, mas a conclusão é, sou gay, mas também sou do lado de onde existe mais homofóbicos no país", apontou outro. "Bi? Pensei que era gay", questionou outro. "Gente, a revelação é que é bi então? Que para mim que ele era gay assumido...", admitiu outro.



e eu que descobri que a Erick Ricarte é bissexual kakakakakak pic.twitter.com/eCAzflixLJ — 𝑪𝒐𝒘𝒃𝒐𝒚 𝙠𝙖𝙞𝙤 𐚁 (@Transtornado0o) May 14, 2024

Vale lembrar que Erick Ricarte declarou em setembro de 2018 que sofria homofobia no programa Pânico, da Jovem Pan. Ele trabalhou na atração entre 2014 e 2016 e declarou ter sido vítima de ataques homofóbicos, xenofóbicos e gordofóbicos após ser demitido ao vivo por Emílio Surita. "De fato, eu sou gay, nordestino e gordo, mas no ar eles pegam muito pesado. Eu tentava levar na esportiva", explicou na época a um site do UOL.

Em maio de 2023, o influenciador digital entrou em A Grande Conquista, da Record. Durante o confinamento do reality show, Erick Ricarte falou abertamente sobre sua sexualidade e ainda admitiu que beijou Gabriel Roza, ex-namorado de Bia Miranda.

"Bia Miranda, peguei o seu ex em A Grande Conquista! A Record não mostrou, mas tudo bem, é sobre isso. Contei aqui em primeira mão. Quem viu, viu; quem não viu, não viu (...) O beijo foi gostoso! E o roça-roça em mim foi babado! Acho que ele [Gabriel] tem uma energia diferente. É cativante, meio bobo, mas ao mesmo tempo é feroz. Toda festa que tinha, a gente sempre trocava olhares, trocava alguma coisa", disse em entrevista ao Link Podcast.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko