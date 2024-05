Reprodução A influenciadora criticou a participação de Davi Brito no reality show

Nesta segunda-feira (13), Tulla Luana participou do programa Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie no YouTube, e comentou sobre a participação de Davi Brito no BBB 24. A influenciadora digital ainda revelou que foi ameaçada pelos fãs do campeão do reality show da Globo.



"Não vale tudo pelo dinheiro. Você tem um caráter, você tem uma personalidade. O Davi mentiu. Foi um jogo, tudo que ele fez. Agora ele saiu. Nem a mulher, ele estava conhecendo ainda. Morando, já 'nhe nhe nhando' tudo mais, transando o diabo a quatro. Não conhecia a mulher. Dois anos, já", disparou.



O apresentador apontou que os dois estavam separados já, mas a influenciadora digital negou: "Mentira. Ele mentiu e o povo comprou a mentira porque o brasileiro é cretino. É isso? Brasileiro é cretino".







Tulla Luana ainda revelou que sofreu ameaças por parte dos fãs do campeão do BBB 24. "O pessoal do Davi me ameaçou de morte, como ameaçaram a Wanessa Camargo também. Eu printei e mandei lá para o DM dela. Falei que, quando ela saísse, tinha que sair com segurança e ela saiu com seguranças (...) Eles [fãs] acham que a minha opinião vai influenciar lá dentro, na cabeça dos diretores sobre quem vai ganhar o que. Eu não tenho esse poder. Eu falo o que eu vejo", explicou.



🚨VEJA: Tulla Luana fala sobre Davi no BBB 24: pic.twitter.com/1ADTQvpWQv — FUTRIQUEI (@futriqueiii) May 13, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko