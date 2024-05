Reprodução/Instagram A atriz compartilhou fotos de seu casamento com o empresário

No último domingo (12), Isabella Santoni oficializou sua união com o empresário milionário Henrique Blecher. O casal comemorou o momento após seis meses de namoro: "Início da celebração oficial desse amor!":



Em seu Instagram, a atriz compartilhou fotos ao lado do marido. "Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher", escreveu na legenda.

Em novembro de 2023, Isabella Santoni e Henrique Blecher assumiram publicamente o relacionamento. Em abril do ano seguinte, a atriz confirmou que estava noiva.





O empresário também é advogado e mestre em Filosofia do Direito. De acordo com o site Valor Econômico, o mesmo foi dono de uma incorporadora vendida por R$ 180 milhões em 2022. Além disso, foi CEO da incorporadora Bait, mas permaneceu apenas quatro meses no cargo e saiu para fundar uma companhia de investimento focada no mercado imobiliário de luxo, conforme o jornal O Globo.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko