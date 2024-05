Reprodução/Record/Edu Moraes O participante de A Grande Conquista 2 contou mais detalhes

No último sábado (11), João Hadad contou mais detalhes da morte de sua ex-noiva, Luana Andrade. O participante de A Grande Conquista relembrou as últimas palavras ditas pela ex-bailarina antes de realizar uma cirurgia de lipoaspiração no joelho no dia 7 de novembro de 2023.



"Meu celular tocou e, nisso, veio o irmão dela dizendo que ela tava mal, que era pra eu ir pro quarto. Quando eu pego o telefone, era o médico. Atendi e disse que estava indo para o quarto. Eu já sabia. Quando cheguei, já era (...) As nossas últimas palavras foram a gente conversando para ela poder se acalmar", iniciou.

"Nós rezamos juntos e a última palavra dela foi levantar a mão para o céu e dizer: 'Deus, eu quero te pedir perdão, eu já julguei muita gente que fez a cirurgia de lipo, eu não estou aqui por estética ou vaidade. Estou aqui para realizar um sonho'. Depois disso fizemos mais uma oração juntos e ela foi", acrescentou.





No dia 7 de novembro de 2023, Luana Andrade realizou uma cirurgia para tratar um lipedema. A ex-noiva de João Hadad sofreu uma embolia pulmonar maciça e quatro paradas cardíacas.

