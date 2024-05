Reprodução/Instagram O repórter foi expulso de um abrigo de vítimas na região

No último sábado (11), Eduardo Paganella foi hostilizado durante sua cobertura das chuvas fortes e enchentes no Rio Grande do Sul. O repórter estava ao vivo no programa Jornal do Almoço, da RBS, afiliada da Globo na região, quando foi vaiado e expulso ao mostrar o trabalho de voluntário em um abrigo.



"É um trabalho muito bonito que está sendo feito por aqui, somente por voluntários, realizando esse trabalho para ajudar os animais que estão numa situação pior", explicou.

No mesmo instante, a câmera mostrou cães que receberam cuidados e um homem passou a fritar "Globo lixo". Outras mulheres mostraram o dedo médio em represália à reportagem e a equipe deixou o local. "A gente vai organizar aqui melhor, daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui, o pessoal está um pouco incomodado com a situação. Mas daqui a pouquinho a gente volta", lamentou.





Vale lembrar que a emissora tem sofrido inúmeras críticas por parte dos voluntários e moradores da região durante as transmissões ao vivo. No Jornal Nacional, William Bonner raramente se mistura em multidões durante suas entradas.

Desnecessário, qual a culpa do Eduardo Paganella que está fazendo seu trabalho, achei desnecessário, constrangedor, abração aí @EduPaganella mas enfim. pic.twitter.com/8wf73Kj9ux — Tiago 🔴⚪ (@tiaguinho_rg) May 11, 2024





*Texto de Júlia Wasko

