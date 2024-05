Reprodução O ator quebrou o fêmur dias antes de morrer

No último domingo (12), Paulo César Pereio morreu aos 83 anos. O ator vivia no Retiro dos Aristas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, desde o início de 2020. Ele foi casado por 15 anos com Cissa Guimarães, com quem teve dois filhos, Tomás e João. Além dos meninos, o artista também deixa outros dois filhos, Gabriel e Lara.



Cida Cabral, administradora do local, revelou ao jornal Extra que o ator havia quebrado o fêmur há duas semanas. Paulo César Pereio ainda foi submetido a uma cirurgia e tudo correu bem, mas "já vinha tendo complicações".

A confirmação de sua morte foi dada por Stepan Nercessian, amigo do ator e presidente do Retiro dos Artistas. Nas redes sociais, ele publicou uma foto ao lado do veterano do cinema. "Adeus, Pereio. Te Amo. Sempre".

Como divulgado pelo g1, o Hospital Casa São Bernardo informou que o ator estava em tratamento de uma doença hepática avançada e foi levado ao hospital durante a madrugada em estado grave.





Ao longo de 50 anos de carreira artística, Paulo César Pereio atuou em inúmeras produções na TV, como Duas Caras (2007), Roque Santeiro (1985) e A Viagem (1994), e foi um dos maiores nomes do cinema nacional.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko