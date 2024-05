Reprodução/Instagram e Reprodução/Youtube Zilu Godoi não quer contato com Dado Dolabella





Sem a menor vontade de tapar o sol com a peneira, Zilu Godoi não quer nenhum tipo de contato com Dado Dolabella e fez questão de frisar isso nos bastidores do show de Wanessa Camargo na noite desta sexta-feira (10), em São Paulo. A mãe da cantora chegou bem depois do genro para a apresentação e deixou claro que não quer nem falar com ele.







Questionada por este colunista que vos fala se ela deu algum puxão de orelha na filha após anunciar que havia reatado o namoro, Zilu deu risada e foi direta. "Eu falei: 'A decisão é sua, filha. Escolha é sua, seja feliz do seu jeito'", afirmou. Quando perguntada se ela tinha contato com o genro, o tom mudou: "Aí já é outra coisa. Quem tem que aprovar é a Wanessa", respondeu.



Zilu foi cercada por um grupo de jornalistas assim que chegou na casa noturna em que Wanessa escolheu para se apresentar pela primeira vez após deixar o BBB 24. Quando foi informada de que Dado queria desejar à sogra um "feliz Dia das Mães", a empresária rejeitou a oferta.

"Muito obrigado, mas não quero. Não tenho nada a declarar. Tudo tem seu tempo, e eu respeito pra caramba a decisão dela, mas eu tenho o direito de não querer", disparou.





Amor de Mãe

Outro assunto que Zilu não quer mais responder é sobre os dias que sucederam a saída de Wanessa Camargo do reality show da Globo. Para ela, isso ficou no passado, e agora é tempo de focar na retomada da carreira da filha. "Acho que o ano recomeçou para ela, é o recomeço, e espero bastante sucesso. E ela está fazendo o que ela ama e o que ela gosta, é isso que a gente quer dela."

A empresária afirmou que a passagem de sua filha pelo BBB 24 não alterou sua dinâmica de vida, e que a acolheu, como sempre fez, no momento em que ela deixou o confinamento após a acusação de agressão feita por Davi Brito.

"Eu sempre estive em paz. Mas mãe é pra isso, para apoiar quando precisa, dar bronca quando precisa, fazer carinho quando precisa, e eu acho que a escolha foi dela. Wanessa é muito bem resolvida, muito madura, e ela sabe como sair dessa situação, como ela soube sair. A gente só deseja o melhor para todos que estão aí querendo trabalhar como ela."