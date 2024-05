Reprodução/Instagram Lucas Buda rejeita relação com Nina Capelly e desmente exageros





A vida amorosa de Lucas Buda ficou ainda mais turbulenta nos últimos dias com o surgimento de Nina Capelly, uma cantora que afirmou ter engatado namoro com o ex-BBB e ainda lançou dúvidas sobre a possibilidade de estar grávida do rapaz. Mas em conversa com a coluna, o capoeirista afirmou que toda a história teve contornos de exagero por parte da moça, e que muitas das afirmações dela não condizem com a realidade.







Buda esteve no show de Wanessa Camargo na noite de ontem (10), em uma casa noturna de São Paulo, e a coluna o encontrou nos bastidores, minutos antes da cantora subir no palco. E ele se mostrou bastante desconfortável com a exposição de sua vida amorosa.

Questionado sobre o relacionamento com Nina, ele foi taxativo: "Isso foi bem menor do que parece", afirmou. Buda não quis se estender sobre assuntos de sua vida amorosa, por mais que a reportagem tenha insistido. "Eu prefiro seguir sem comentar para poder tocar mesmo no que mais me importa, que é meu trabalho agora."

Nesta semana, Nina veio a público para expor o breve romance que teve com o ex-BBB, mas tudo foi bem meteórico. Em um dia, ela fez declarações de amor. Em menos de 24 horas já estava detonando o rapaz por ter sido "abandonada". E no dia seguinte já estava concedendo entrevistas para sites e podcasts, dando a entender que havia transado sem camisinha com Buda e poderia estar grávida.





"É muito difícil administrar isso, é muita novidade em muito pouco tempo, mas eu faço terapia duas vezes por semana, saio com amigos, vou à capoeira", disse o ex-BBB. "Tento me conectar com as coisas que gosto, com as coisas que me fazem bem, isso é o que mais me importa."

Na pior?

Desde a saída do BBB 24, a vida financeira do capoeirista foi tema de diversos debates na internet. Afinal, sua ex-mulher, Camila Moura, terminou o casamento com ele ainda confinado no reality show da Globo, passou a faturar com inúmeras campanhas publicitárias e ainda o colocou para "fora de casa". Para piorar, ele foi exonerado do cargo de professor e ficou sem emprego.

"Minha situação está confortável, quase igual ao que eu estaria fazendo aqui fora, então não está de todo ruim. Estou aproveitando as coisas que eu já tinha aqui guardado, mais um pouquinho do que apareceu para fazer", afirmou.

Ao contrário de muitos do elenco do programa, Buda é um dos poucos que estão fazendo campanhas publicitárias para marcas que patrocinaram o BBB 24. Semana passada, produziu conteúdos para a Amstel, mas mesmo com a fama ele pretende retomar sua carreira na educação.

"O processo de exoneração está aberto. Eu conheço algumas pessoas que conhecem Direito Administrativo para entender se posso voltar ou não a dar aulas. O projeto social abriu as portas para mim, dizendo que queria me ter de volta. Mas neste período eu tô tentando observar as oportunidades que vão surgir a partir do reality para poder tocar a vida", analisou.