Divulgação O cantor promoverá um festival em prol das doações

No próximo sábado (11), Luan Santana estará na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, para realizar o Luan City Festival. O evento busca apoiar as arrecadações e doações para pessoas afetadas pelas chuvas fortes e enchentes no Rio Grande do Sul.



Além do cantor, artistas como Kevin O Chris, Mumuzinho, Dennis Dj e Dj Curfew também estarão na festividade. Para atingir ainda mais o público, o show terá transmissão exclusiva ao vivo no Multishow e no Globoplay, para assinantes da plataforma de streaming + Canais.

A partir das 23h30, os fãs de Luan Santana poderão aproveitar mais de duas horas de muita música, com os principais hits que marcaram sua carreira artística. Durante a transmissão, o Multishow ainda irá disponibilizará um QR Code direcionado à plataforma Para Quem Doar. Por conta disso, a reprise de The Celebration Tour agora conta com um novo horário no sábado (11), às 21h, e domingo (12), a exibição continua às 20h.





"O Rio Grande do Sul precisa da gente. Vamos continuar doando!! Eu tenho certeza de que com a ajuda de todos, vamos mudar essa realidade. Eu já fiz a minha doação pessoal e tô mandando uma carreta com água e alimentos essenciais. Também tô buscando apoio com parceiros e amigos de empresas, como a Alelo, que tá comigo em uma ação para arrecadar fundos para o povo gaúcho. A @centraldoluan está realizando o sorteio de um violão autografado, na campanha 'Toda ajuda Importa'", disse o artista.

"Também estamos iniciando uma campanha de ingresso solidário para o Luan City Festival de Campo Grande, com renda revertida para o RS, e, no próximo sábado, junto com a Stanley, vou transmitir o Luan City Festival RJ no meu canal do YouTube, buscando levantar ainda mais recursos para o estado. O festival também será transmitido pelo Multishow, ampliando ainda mais a nossa voz e alcançando mais e mais pessoas, numa corrente de solidariedade para ajudar aos que estão precisando. Também quero aproveitar pra divulgar essa ação de doação de medicamentos de uso contínuo, que os nossos parceiros da Farmácias São João estão realizando. Se você está em uma das cidades mencionadas e precisa de medicamentos para continuidade de diversos medicamentos e tratamentos, pode contar com mais esse apoio. Eu conto com vocês!!", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko