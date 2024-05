Divulgação A fã foi atingida pelo vocalista da banda durante um show

No dia 30 de abril, Bird Piché foi atingida durante um show da banda Trophy Eyes, realizado no Mohawk Place, em Buffalo, nos Estados Unidos. John Floreani, vocalista do grupo, pulou do palco no meio da multidão e acertou a jovem, de 24 anos, que está parcialmente paralisada após sofrer uma lesão na medula espinhal.



Nos vídeos publicados pela banda australiana de pós-punk, é possível ver o momento em que John Floreani pula na plateia. O cabelo rosa de Bird Piché pode ser visto balançado no local para 230 pessoas.



Os fãs do grupo ainda levantaram o vocalista e não repararam que a jovem estava ferida. Pouco depois, outros acreditaram que ela tinha desmaiado. "Ela não estava se levantando e John, o vocalista, ficou com ela", disse Wolter Tejera, amigo da vítima, ao canal WFRZ.







Bird Piché foi enviada ao Erie County Medical Center, acompanhada do cantor, onde ela passou por uma "cirurgia de trauma de emergência". De acordo com uma página do GoFundMe criada para ajudá-la com as despesas médicas, a jovem sofreu lesões na medula espinhal e sua permanência no hospital ainda é indefinida.



