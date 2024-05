Divulgação A artista contou mais detalhes dessa fase

Aos 31 anos, Anitta admitiu que está em uma fase "mais calma e serena", principalmente após iniciar sessões de Kundalini, tratamento energético praticado por diversas celebridades, como Angélica. Em entrevista ao canal de Thais Calassi no YouTube, a cantora esclareceu que optou por se cuidar espiritualmente após ficar doente e ser internada em estado grave no final de 2022.



"Minhas prioridades eram: sucesso, dinheiro, poder, ser a mais conhecida, a mais famosa. Hoje em dia as minhas prioridades são: estar bem comigo mesma, mandar mensagens boas para as pessoas, fazer com que as pessoas entrem nessa mesma vibração. Eu era estressada 24 horas. Hoje, nada me atinge", explicou.

"Faço várias sessões de coisas que vão me limpar energeticamente. Para perdoar, pedir perdão, enxergar o seu erro. Fiquei muito tempo no hospital, e era uma coisa que ninguém sabia explicar o que era. Não falo tanto sobre isso porque não sei explicar o que tive. Fiz exame de câncer, disso, daquilo, e não tinha uma explicação. Eu estava mal e não conseguia subir o segundo andar da minha casa. Era uma falta de energia vital mesmo. Só melhorei quando comecei a tratar da minha espiritualidade de verdade", acrescentou.

A artista ainda esclareceu o que é o Kundalini: "É você trazer para sua vida e entender: o que das atitudes na minha vida influenciam para que o meu espiritual não corra da maneira que eu gostaria. Quando eu tive essa noção de entender que eu tenho que fazer o meu papel, aí tudo mudou. Tem uma coisa da gente de dizer: 'isso é fulano que está me sabotando'. Tudo isso existe, mas a frequência que você está entrando influencia".







"Eu já tive o reconhecimento do mundo inteiro, e isso não traz para você o seu reconhecimento interno. Todos eles podem chegar num momento e te endeusar, como aconteceu comigo. Mas não adianta o país inteiro dizer que você é um máximo, eu não estava me sentindo um máximo. Fui número um no mundo e não estava me sentindo o máximo. Eu estava mal, infeliz", relatou.

"Hoje em dia, eu posso não ser a número um, mas eu estou tão bem. E está ótimo assim. Antes, eu tinha essa missão de não deixar a bola cair. Só que você não vive, não tem tempo para curtir, tempo para a família. Para mim, todo o sucesso é maravilhoso, mas dá para eu ter aí metade desse sucesso, que ainda me deixa bem feliz, pois vou estar fazendo o que amo e ainda consigo curtir, passear, aproveitar, viver os outros âmbitos da vida", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko