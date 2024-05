Reprodução/Instagram A produtora de moda revelou que já tentou suicídio

Na última quinta-feira (9), Maya Massafera revelou em suas redes sociais que passou por uma transição de gênero e processo de feminilização. Em 2020, a produtora de moda já havia manifestado sua vontade de fazer a redesignação sexual em um vídeo publicado em seu canal do YouTube.



"Quando eu era criança, se me perguntasse: 'Mattteus, como você quer voltar para Terra'. Eu escolheria voltar como menina, porque eu nunca me encachei no mundo masculino. Tinha medo todo o santo dia de ir para escola. Sofria muito bullying. Sofri muito na minha infância e adolescência", iniciou.

"Na época era errado, sofria todo dia na escola, não podia contar para os pais, que na época eles também achavam que era errado. Hoje, eles entendem (...) Tentei suicídio. Eu nunca quis morrer. Sempre amei a vida. Só que era um momento da minha adolescência que eu estava sofrendo muito homofobia, e eu queria chamar a atenção dos meus pais. Não morri por pouco", acrescentou.

Ao compartilhar suas primeiras imagens após passar por uma redesignação sexual, Maya Massafera chamou a atenção dos internautas. A youtuber compartilhou uma série de fotos onde apareceu pela primeira vez após os procedimentos estéticos e cirúrgicos. "Passada", comentou Alvaro Xaro. "Anitta?", brincou Junior Caldeirão. "Linda", admitiu Lexa. "De desejo toda felicidade Maya!! Você está linda!!!", apontou Patricia Veneziano.







*Texto de Júlia Wasko

