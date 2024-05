Reprodução A atriz compartilhou um relato sobre em suas redes sociais

Na última quinta-feira (9), Mariana Derderián perdeu seu filho Pedro, de seis anos, após um incêndio atingir sua residência em Santiago, no Chile. De acordo com a emissora Chilevisión, a atriz de Floribella percebeu a fumaça de madrugada e conseguiu fugir apenas com a filha mais velha, Letícia, de nove anos.



O ex-marido da artista, Franciano Aravena, foi avisado sobre o incêndio e tentou salvar o filho antes da chegada dos bombeiros. O menino ficou preso no quarto, no primeiro andar da casa. O jornalista sofreu queimaduras graves nas vias respiratórias e está em coma induzido.

Até o momento, as autoridades locais acreditam que o incêndio começou no primeiro andar da casa, a partir do contato de um aquecedor com materiais inflamáveis. Além disso, uma possível pane elétrica também é investigada.





Mariana Derderián nasceu na Venezuela, mas vive no Chile desde a infância. A atriz já participou de diversas novelas e seriados, como Gatas y Tuercas (2005), Amor por Accidente (2007), S.O.S. Corazón Rebelde (2009), Los Angeles de Estela (2009), Mi Bella Genio (2009), Soltera Otra Vez (2012) e Mamá Mechona (2014).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko