Reprodução/Record A cantora foi desmentida pela rede social após a publicação do vídeo

Na última quinta-feira (9), Jojo Todynho publicou um vídeo em seus Stories do Instagram e no Twitter cobrando um posicionamento das autoridades na tragédia que afetou o Rio Grande do Sul. A cantora afirmou que o poder público não estava se mobilizando para ajudar as vítimas das enchentes e foi desmentida, ganhando da rede social um selo de advertência em sua publicação.



"Gente, estou vindo aqui convocar, por favor, as autoridades, Presidente da República, políticos, governantes, para botar a mão, botar a cara, porque o Rio Grande do Sul está precisando de vocês, gente. O povo brasileiro está dando aula de mobilização para ajudar as pessoas. Cadê o poder público? Estão saqueando, abusando de mulheres e crianças, as coisas estão muito pior do que a gente imagina. Muito pior", iniciou.

"Cadê o poder público? As doações estão sendo transportadas. As pessoas estão se ajudando e estão fazendo. Cadê vocês para promover o mínimo? Integridade? Dignidade? Segurança? Para essas pessoas que estão lá. Cadê vocês? O povo não aguenta mais. Nós que pagamos nossos impostos estamos com as nossas vidas em dia, temos o dever de cobrar de vocês governantes, políticos e presidente, uma posição para o povo? Chega. Nós estamos cansados", disparou.

"A população não aguenta mais. Eu, como cidadã, que honro meus compromissos, eu e todo mundo, estamos esperando uma resposta de vocês (...) Cena de terror, eu estou apavorada com as coisas que eu estou vendo e ouvindo. Falta educação, falta saúde, falta saneamento básico. A população precisa de vocês. Até quando vocês vão ficar nessa? Esperamos uma resposta", concluiu.







O vídeo carrega um pacote de desinformação e críticas sem sentido, com Jojo disseminando informações falsas que têm ganhado cada vez mais força no WhatsApp. Embora ela tenha sido alertada do conteúdo mentiroso, a ex-funkeira manteve a publicação ativa.

Por conta disso, a rede social incluiu uma advertência no vídeo da personalidade da mídia: "Jojo Todynho está mentindo ao dizer que o poder público não está mobilizado em ajudar o RS. O presidente Lula anunciou um novo pacote de ajuda de R$ 50,9 bi. Também mente ao dizer que as doações do povo são transportadas pela iniciativa privada. Os correios e FAB estão".

Vim aqui como ser humano convocar as autoridades, presidente da República , políticos e governantes pra botar a cara e a mão na massa pelo Rio Grande do Sul. O povo brasileiro já está mobilizado mas cadê o poder público? Estão saqueando, abusando sexualmente de mulheres e… pic.twitter.com/y4UPtXAsB1 — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) May 9, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko