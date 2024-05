Reprodução/Instagram A artista recordou sobre seu transtorno de imagem

Em 2013, Aila Menezes ganhou notoriedade após sua participação no The Voice Brasil, da Globo. Em suas redes sociais, a cantora desabafou sobre a época em que sofria com Transtorno Dismórfico Corporal (TDC), mais conhecido como transtorno de imagem. A ex-participante do programa compartilhou fotos antigas de quando tinha uma preocupação exagerada com a própria imagem.



"#TBT de quando eu acreditava que existia um corpo ideal para ser feliz! Nessa foto, eu fiz uma dieta tão doida, que estava abaixo do peso ideal pra minha altura! Fazia dietas loucas, e tomava remédios para emagrecer a todo tempo! Com esse corpo aí, eu me achava gorda e eu ainda escutava de algumas pessoas que eu realmente precisava perder mais uns 6 quilinhos. EU TIVE DISTORÇÃO DE IMAGEM! Mal sabia eu, que não existe corpo perfeito para a felicidade! Mal sabia eu, que a felicidade já estava aí... morando em mim! Mal sabia eu, que número de manequim não define nossa alma! Hoje, Gorda ou magra, sou inteira! E feliz!", admitiu.

"Não caiam em ciladas! Não deixem que te ofereçam remédios milagrosos, e dietas loucas que te adoecem! Se for fazer alguma dieta... busque um profissional sério! Se quiser fazer cirurgia, busque profissionais bons e competentes. Não acreditem que ser magra ou gorda é o passaporte para a felicidade! A felicidade não está em nossos corpos. Falo disso hoje com tranquilidade! Mas já doeu muito falar disso! O verdadeiro passaporte para sua felicidade: É SE AMAR! Seja como for... SE AME! SE ACEITE! Lembrando que... felicidade não tem a ver com ser gorda, ou sarada, ou magra! Felicidade tem a ver com se sentir bem, se amar e estar em paz consigo!", acrescentou.





"Hoje, independente do corpo que eu estiver... me amo! E se eu quiser mudar, vou mudar! Sempre buscando a minha melhor versão! Meu corpo é LIVRE! E minha alma também! E agradeço a essa menina da foto, que me fez chegar na mulher que sou hoje! Que orgulho eu tenho da minha caminhada! Que sempre surja a nossa melhor versão! Que venha a minha… Rs! Estou pronta", finalizou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko