Na última quarta-feira (8), Arildo Palermo precisou interromper sua reportagem ao vivo no Jornal da Globo. O motivo? O repórter da RBS, afiliada da emissora no Rio Grande do Sul, foi alvo de xingamentos por parte de moradores locais após falar sobre a situação do Estado: "Os ânimos estão exaltados por aqui".



O profissional mostrava uma tenda com atendimento médico em Porto Alegre, quando um homem começou a gritar com a direção da equipe. "Vocês que são da Globo não prestam, desserviço de Globo. Mentira da mídia. Mentindo nessa televisão. Estão acusando a Record, o SBT de coisas que foram provadas", gritou.

Arildo Palermo ainda tentou seguir com a reportagem sobre as chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, mas foi interrompido mais uma vez. "A gente está recebendo algumas manifestações...", comentou o repórter. "William Bonner, você não tem mais autoridade aqui em Porto Alegre", disparou o homem.

Ao perceber que não conseguiria contornar a situação, ele interrompeu o link e pediu a ajuda de Renata Lo Prete: "Renata, eu vou precisar voltar com você. Daqui a pouco a gente conversa". Poucos minutos depois, a jornalista anunciou o retorno. "A gente conseguiu restabelecer a conexão com o Arildo Palermo em Porto Alegre. Vamos lá voltar", incentivou.







"Só para constar, está tudo bem com a nossa equipe. A gente entende, os ânimos estão exaltados por aqui nesse momento, por tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul", apontou o repórter. "Arildo, muito obrigada pelas informações e pelo profissionalismo seu e da equipe", concluiu a apresentadora.

Assista ao momento em que o jornalista é alvo de xingamentos ao vivo no Jornal da Globo:

REPORTER DA GLOBO SENDO HOSTILIZADO POR UM EXTREMISTA DE DIREITA. TRISTE. pic.twitter.com/fcgCcdpEeT — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) May 9, 2024





