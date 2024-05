Reprodução/Instagram O príncipe foi ignorado pelo pai e irmão durante o evento

Recentemente, Príncipe Harry esteve na Catedral de São Paulo, em Londres, no Reino Unido, para um evento de comemoração ao 10º aniversário dos Jogos Invictus, competição esportiva para soldados veteranos em reabilitação física ou mental fundada pelo caçula do rei. A jornalista Patrícia Dantas, amiga da coluna, acompanhou tudo in loco e registrou o momento em que o marido de Megan Markle esteve na cerimônia e foi ignorado por todos os membros da Família Real.



Enquanto Harry estava na catedral, Rei Charles III recebeu seus convidados em uma festa no jardim do Palácio de Buckingham. De acordo com um porta-voz do duque, os dois não se encontraram por conta de compromissos.



"Em resposta às muitas perguntas e especulações contínuas sobre se o duque se reunirá ou não com seu pai enquanto estiver no Reino Unido esta semana, infelizmente não será possível devido ao programa completo de Sua Majestade (...) O duque, é claro, entende a agenda de compromissos e várias outras prioridades de seu pai e espera vê-lo em breve", disse o porta-voz.













Durante seu discurso, feito na igreja em que seus pais se casaram, Príncipe Harry falou sobre as diferenças de dons e forças, além de apontar uma leitura do livro de Isaías que ressaltava o parar "de apontar o dedo, de falar mal".

Em um dos registros, é possível ver o duque cumprimentando diversas pessoas, mas nenhum membro da Família Real compareceu ao evento. Em fevereiro deste ano, Harry e William se encontraram pela última vez após o anúncio do câncer de Rei Charles III.







*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko