Reprodução A ex-BBB não concordou com a atitude do campeão do BBB 24

Na madrugada desta quarta-feira (8), Davi Brito embarcou para o Rio Grande do Sul para atuar na linha de frente na assistência às vítimas na região, mas antes pediu para que seus seguidores fizessem doações no seu próprio PIX. Ana Paula Renault estranhou as ações do campeão do BBB 24 e levantou suspeitas sobre suas intenções.



"Informações muito desencontradas. Divulga o próprio Pix e não fala sobre prestação de contas. Está indo como voluntário e não sabe para onde. Falou que ganhou passagens de ida e de volta de uma empresa, agora afirma que foi ele quem comprou e que não tem a volta. Realmente fico sem entender", disparou em um comentário no Instagram.

"As cidades no Sul estão com toda a infraestrutura abalada, racionamento de água, comida, tudo. Ir para lá sem ser pelo programa de voluntários apenas tumultuará ainda mais a região", concluiu.





Em suas redes sociais, Davi Brito esclareceu como funcionaria sua logística: "Estou saindo do aeroporto agora em direção a Jaguaruna. Chegando lá, vou tentar fazer um transporte de água mineral em um caminhão até Canoas. Não tenho data para retornar. Estou indo lá para ajudar a salvar vidas, resgatar, cozinhar, atividades de primeiros socorros. O que precisar, estou colando dentro para ajudar aquele povo do Rio Grande do Sul a amenizar essa situação. União faz a força, nesse momento temos que nos unir".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko