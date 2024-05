Reprodução/Gshow/Isabella Pinheiro O campeão do reality show musical desabafou sobre sua carreira

Em 2020, Victor Alves foi consagrado o campeão da nona temporada do The Voice Brasil. O artista, de 24 anos e natural de Macaé, no Rio de Janeiro, representou o time de Iza. Em suas redes sociais, o cantor anunciou uma pausa em sua carreira artística e admitiu que está passando por um momento difícil.



"Vou dar um tempo, pessoal. Queria poder falar muita coisa, mas prefiro apenas me ausentar. Eu não ando tão bem e preciso desse tempo para me cuidar. Estou fora do game há muito tempo, mas só enxerguei isso agora. Não adianta de nada eu ficar aqui fingindo estar feliz ou contente para vocês", desabafou em uma publicação do Instagram.

"Não consigo ter ânimo algum para criar e nem para cantar mais, mesmo sendo a coisa que eu sempre amei fazer. Só preciso me organizar e criar forças para encarar algumas situações e procurar soluções. Mas, eu vou me reinventar para vocês. Beijos", finalizou.





Ao vencer o reality show musical da Globo, Victor Alves levou o prêmio de R$ 500 mil e ainda realizou diversos shows. O cantor de pagode também lançou quatro álbuns.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko