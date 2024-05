Reprodução/Instagram Os comentários do cantor contra o motorista de aplicativo foram expostos na produção

Nesta terça-feira (8), o documentário Davi, Um Cara Comum da Bahia estreou no Globoplay. A produção recebeu o título em menção a uma frase de Rodriguinho e o próprio cantor tornou-se o foco de uma parte da história retratada. As falas problemáticas dele contra o campeão do BBB 24 foram expostas durante o filme por diversas vezes.

O documentário tem praticamente sua metade composta de recortes de cenas captadas dentro do BBB 24. E muitas das falas problemáticas dos inimigos de Davi no jogo foram colocadas na tela, com trilha sonora macabra, para enfatizar a vilania dos oponentes contra o baiano, que acabou consagrado campeão da edição.

Uma das cenas exibidas no documentário mostra uma conversa de Rodriguinho com outros brothers no quarto do líder, na qual admitiu que iria partir para a agressão contra o ex-motorista de aplicativo: "Eu vou bater nele. Eu vou, mano. Quero quebrar no soco".

Em outro momento, o pagodeiro aparece questionando o motivo de Wanessa Camargo dar uma bolsa de estudos para Davi Brito em uma dinâmica promovida por um dos patrocinadores do reality. "Qual foi a sua jogada de chamar ele? Eu não entendi até agora", questionou. "A minha foi de dar a faculdade. Real! Fora o jogo", respondeu a cantora. "Por que você acha ele burro? Porque eu acho ele burro", concluiu o artista.





Ainda do documentário, Davi Brito comentou sobre a rejeição que sofreu no reality show da Globo: "Todo mundo merece uma oportunidade de melhorar e de tudo na vida. Mas rejeitado? A palavra rejeitado? Bora colocar ele de escanteio".

A produção mostra diversas cenas em que o campeão do BBB 24 apareceu isolado e escanteado pelos demais jogadores, incluindo o fatídico dia em que se aproximou de um grupo na área externa e todos saíram em conjunto, deixando o baiano conversando apenas com Lucas Buda.

*Texto de Júlia Wasko

