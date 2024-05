Reprodução/Globo A família do campeão do BBB 24 achou que eram policiais e não a produção do reality show

Nesta quarta-feira (8), o documentário Davi, Um Cara Comum da Bahia foi lançado no Globoplay. Durante a gravação, a mãe do campeão do BBB 24, Elisangela Brito, contou que se assustou quando a produção do reality show da Globo chegou e achou que sua casa estava sendo invadida por policiais.







A mãe do vencedor do BBB 24 estava fora de casa e recebeu uma ligação de sua filha, Raquel, dizendo que tinham dois homens de preto em sua residência: "Raquel liga: 'Minha mãe, tem dois homens aqui'. Disse: 'Vem pra casa e que tinha dois homens em casa'. Falei: 'Davi fez alguma coisa'. ' Raquel, como esses homens tudo de preto?'".

"Eu digo, ah é a Polícia Civil. Eu subi, botei um vestido, penteei o cabelo... Meu Deus alguma coisa aconteceu (...) Não dei nem boa tarte. Falei: 'Meu filho fez o que? Vocês são polícia?'", questionou.

Ao ver a reação de Davi Brito, que riu com o susto da mãe, Elisangela Brito entendeu que não estavam em perigo. "Davi riu. Eu vi o espectro. Eles são da produção", concluiu.







No documentário, Elisangela revelou que seu filho manteve o segredo de sua escalação para o programa até o último segundo. Sua irmã, Raquel, também só soube que ele estava a caminho do BBB 24 após ele deixar para ela o poder de controlar e administrar suas redes sociais enquanto estivesse confinado.

