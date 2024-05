Reprodução O ex-ator contou mais detalhes de seu trabalho como corretor de imóvel

Roberto Bataglin ficou conhecido por viver grandes personagens na Globo, como em Lua Cheia de Amor (1990) e Vira Lata (1996), mas hoje os convites rarearam para ele, e o o ex-galã da emissora precisou encontrar outras maneiras de se sustentar por conta da baixa oportunidade no meio artístico. Atualmente, o ator trabalha como corretor de imóveis.



"Trabalho na corretagem com meus imóveis, construindo, vendendo, alugando... Reformo, construo do zero. Agora mesmo estou reformando uma cobertura no Recreio. Dou um upgrade no imóvel para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção. Meu avô, pai do meu pai, era do meio", disse em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

O ator ainda contou que passou a receber poucos convites ao longo dos anos, mas que ainda tinha orgulho de sua carreira artística: "Muito cedo parece que os atores não têm mais nada para oferecer. Começou a cair a procura".

"Não tenho vergonha de falar disso. No exterior, os atores com a minha idade continuam bombando. Comigo foi mudando aos poucos. Vai diminuindo a intensidade do trabalho. Eu não parava de trabalhar. Tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores", concluiu.







Embora tenha emplacado diversos trabalhos na Globo nos anos 1990 e início dos anos 2000, a situação para o ator começou a mudar após atuar na novela Sete Pecados (2007), da Globo. Ele ainda fez uma participação na série Faça Sua História (2008), mas só foi chamado para outro trabalho em 2014, em uma participação no finado Zorra Total. Em 2018 ele integrou o elenco da novela Apocalipse, da Record, e desde então segue fora da TV.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko