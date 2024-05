Divulgação O cantor está participando da segunda temporada do reality show da Record

Na última semana, Hideo Matsunaga chamou a atenção dos internautas após publicar um vídeo cantando a música Equivocada, do Traia Veia com Gusttavo Lima, em japonês. O participante de A Grande Conquista 2, da Record, está na zona de risco e continua na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.



"Finalmente conseguimos ouvir o áudio que ela mandou equivocada! Mataram a curiosidade? Rs... Um cover da música Equivocada do Traia Veia com o Gusttavo Lima para comemorar o dia do sertanejo que foi ontem, mas não podia passar batido aqui", publicou sua equipe nas redes sociais.

Nos comentários, internautas reagiram à gravação. "Uallllllll eu arrepiei aqui! Que versão absurda, de tirar o chapéu", disse um dos usuários. "Sensacionaaaaaaal!!! Obrigado, essa impressionou a gente aqui!!!!", apontou outro. "A música é linda demais! Traduzido para o japonês fica incrível, e cantando com essa emoção nem se fala!", comentou outro. "Você é foda irmão. Tô na torcida aqui por você", admitiu outro.







O artista, de 36 anos, é natural de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e se descobriu cantor há 20 anos. Na época, venceu uma disputa de karaokê e passou a competir em diversos concursos pelo país, conseguindo ficar entre os 10 melhores do país em 2009. Aos 18 anos, recebeu um convite para iniciar sua carreira artística como cantor sertanejo, mas logo deixou o sonho de lado após enfrentar uma depressão. Atualmente, Hideo Matsunaga atua como advogado na aérea cível e professor de japonês.



Com o incentivo de amigos, se inscreveu para a segunda edição do reality show da Record. O cantor chamou a atenção não só do público, mas de grandes nomes artísticos durante o confinamento. Agora, ele depende dos votos dos internautas para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.





*Texto de Júlia Wasko

