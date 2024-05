Divulgação Ana Hickmann participou da reinauguração de uma loja em São Paulo





A força e disposição de Ana Hickmann para se manter em pé e de cabeça erguida em meio às turbulências que vem enfrentando desde novembro do ano passado é de se admirar. Em seu terceiro compromisso profissional nesta segunda-feira (6), ela recebeu a coluna na reinauguração da loja Rommanel na parte da tarde, no shopping Morumbi, e confidenciou que as atuais circunstâncias a fizeram trabalhar como nunca antes em sua vida.







"Minha rotina está muito mais intensa, por uma série de motivos, muitos deles são públicos por conta de problemas que venho enfrentando. Novas administrações que tive que agregar já às minhas funções anteriores, mas ao mesmo tempo, mesmo com essa sobrecarga, porque eu realmente estou sobrecarregada com bastante coisa, está sendo importante. Primeiro para eu poder tomar pé, assim como venho fazendo desde o final do ano passado para agora, e também para fazer novas escolhas e que estão preparando a minha vida para novas fases, que são necessárias. Algumas turbulências chegam para fazer o bem", disse a apresentadora.

Somente nesta terça, Ana acordou às 5h da manhã para se organizar em casa e preparar o filho para ir à escola, esteve ao vivo na Record à frente do Hoje em Dia, participou de um almoço de negócios e foi à reabertura da loja. Mas sua agenda ainda previa outros compromissos, como a apresentação de uma live de vendas de produtos de sua linha pessoal de cosméticos. "Tem sido um malabarismo muito grande", admitiu.

A apresentadora denunciou seu ex-marido, Alexandre Correa, por violência doméstica e vem travando uma batalha judicial contra ele após descobrir um rombo de mais de R$ 40 milhões nos caixas de suas empresas. Enquanto ela corre para reorganizar sua vida financeira e também na criação de seu filho, de bandeja tem que administrar os escândalos e baixarias promovidos por seu ex-companheiro.





"Ninguém imagina passar pelas coisas que passei. Aliás, não desejo isso para nenhuma mulher. A parte triste, mas ao mesmo tempo verdadeira, é que eu descobri que isso não acontece só comigo. Acontece com muitas mulheres. Não estou falando de centenas, mas de milhares de mulheres", afirmou.

"O que me dá um pouco de alento é que o que aconteceu comigo e o motivo de eu não ter escondido de ninguém, e deixar claro e contar a verdade, porque sempre vivi com a verdade, incentivou outras mulheres a buscarem ajudas e não se calarem. Então se eu puder tocar uma mulher e dizer para ela que ela tem alguém com quem pode contar, ela vai poder contar comigo sempre. Isso me deixa cada vez mais forte."

"Hoje estava num almoço com uma mulher, que me falou algumas coisas, e me fez chorar de emoção. Se eu conseguir continuar fazendo isso, acho que meu trabalho se torna realmente importante, não só pelos produtos que eu vendo, mas a forma como eu me comunico com elas. E acho que esse é o grande ensinamento que quero deixar para o meu filho. A gente não se vê enfrentando uma série de coisas, mas a gente tem que pegar daquilo que a gente e fazer daquilo um aprendizado e um dia melhor amanhã", completou.

Trabalho sem parar

Além de marcar presença na reinauguração da Rommanel do shopping Morumbi, Ana disse que tem criado diversos projetos com a marca --especializada no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925--, e suas ideias irão resultar em novas ações a serem divulgadas em breve.

"Eu sou apaixonada pela Rommanel porque eu pude aprender sobre mercado de joias, como esse acessório é construído e desenvolvido. Depois, eu tenho um trabalho feito a quatro mãos maravilhoso de fazer com a equipe, porque eu consigo trazer as minhas vontades junto com necessidades comerciais e trazer isso para as mulheres de uma forma que eu acredito. É um trabalho muito próximo não só da loja, mas também sa fábrica. Quero criar novas experiências", comentou.

