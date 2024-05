Reprodução/Instagram A ex-participante foi a quinta confinada a desistir da competição

Nesta segunda-feira (6), Cacau Luz desistiu da segunda edição de A Grande Conquista. A bailarina foi a quinta participante do reality show da Record a solicitar sua saída do confinamento. O motivo? Ela não aguentou a saudade do filho e se envolveu em uma confusão com João Hadad.



No dia anterior, a influenciadora digital desabafou com Brenno Pavarini e Kaio Perroni após ter sido acordada por MC Mari, que apontou um problema com João Hadad. Tudo começou após os participantes "shipparem" os dois, o que não agradou o ex-Power Couple: "Ele falou, não, porque eu nunca gostei de você, nunca gostei da Brunna [Bernardy]".

A dançarina admitiu no depoimento que tinha duas pessoas especiais na casa, João Hadad e Bruninho. Ela explicou isso para ele, mas não conseguiu uma devolutiva boa.





"Tudo isso começou porque eu estava chorando à noite, juro para vocês, estou com muita saudade do meu filho (...) Não aguento mais, não quero. Não quero mais ficar aqui, esperei muito para falar isso", explicou.

Vale lembrar que Cacau Luz é a quinta participante da segunda edição do reality show da Record a desistir. Gaby Fontenelle, Luiz Gustavo, Ana K e Ana Paula também pediram para deixar o programa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko