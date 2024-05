Reprodução A emissora anunciou a contratação do novo âncora do telejornal

Nesta terça-feira (7), o SBT confirmou a contratação de Daniel Adjuto como âncora do SBT Brasília. A partir do próximo mês, o jornalista participará do telejornal, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h30. A presença do comunicador somará ainda mais ao time, trazendo sua marca e credibilidade para a atração que visa abordar as notícias mais importantes do Distrito Federal.



Aos 34 anos, Daniel Adjuto é formado em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Em 2012, entrou no SBT como produtor e repórter do SBT Brasília e, um ano depois, passou a fazer coberturas do Judiciário e da Operação Lava Jato.

Em junho, comandou entradas ao vivo no SBT Manhã. Em 2017, começou a fazer parte da escala de apresentadores eventuais do SBT Notícias e, em janeiro do ano seguinte, entrou no revezamento do SBT Brasil.





Dois anos depois, foi contratado pela CNN Brasil, atuando em São Paulo e em Brasília, e ocasionalmente sendo âncora no Jornal da CNN. Em 2022, foi demitido do canal de notícias e integrou o quadro de funcionários da TV Justiça como âncora e repórter.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko