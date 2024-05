Reprodução/Instagram A humorista contou mais detalhes das dificuldades que já enfrentou em sua carreira

Em agosto de 2023, Jaqueline Santos foi recontratada pelo SBT após participar da primeira temporada do reality show A Grande Conquista, da Record. A humorista retornou ao programa A Praça É Nossa com uma das protagonistas em um novo quadro, mas para se firmar neste meio ela confessa que enfrentou muitas dificuldades.

"O espaço do humor feminino vem sendo preenchido assim há pouco tempo, para ser bem sincera. Eu acredito que a dificuldade sempre foi a questão do assédio e de certa forma, o público nunca abraçou a causa de uma mulher ser humorista. Então a gente tem grandes nomes na comédia, mas de pouco tempo para cá, mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço. E ainda bem que isso está acontecendo, mas sendo muito realista, ainda assim há uma dificuldade, principalmente para quem faz stand up comedy", desabafou.

"No meu caso, eu fiquei conhecida na parte humorística, foi na internet, então acaba que hoje, volta e meia, eu faço algum show. Não estou com show solo, mas eu sempre fiz o humor mais na internet e hoje em dia, no SBT. Mas para você se consagrar no humor, hoje no Brasil, você tem que ser muito diferenciado, você tem que se posicionar de uma forma para o pessoal entender que você, mesmo sendo mulher, você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser e quando você quiser", apontou.

Um dos entraves para Jaqueline foi o fato dela não se poupar de piadas de duplo sentido, muitas vezes de conotação sexual, para se divertir com as pessoas. E isso, em algumas situações, abriu margem para críticas e até mesmo má interpretação por parte do público na web.

"Eu sofria muito preconceito da galera falar: 'Ah, ela é uma puta, ela é uma vagabunda. Olha o que ela fala para os caras'. Só que os caras falarem para uma mulher no stand up comedy, por exemplo, uma mulher comum, é engraçado, mas para a mulher fazer, não. Então eu ter passado por isso dos dois ângulos sendo cantada e cantar os caras. Isso é muito importante. Eu sei que eu venho transformando o humor no Brasil, é com esse meu jeito, isso é muito satisfatório. (...) Eu quero que ela se inspirem cada vez mais em mim também, porque eu realmente sei o que eu passei no passado, há quatro anos atrás, quando eu comecei com a internet, e o que eu me tornei hoje, que querendo ou não é até contraditório. Eu ganhei o respeito dos homens também, que é bem difícil", admitiu.





A atriz ainda refletiu sobre os casos de assédio que vivenciou ao longo de sua trajetória: "Eu entrei [na internet] justamente por isso, eu sempre sofri muito assédio. Sempre sofri muito assédio, desde criança por homens (...) Isso me incomodava muito e isso de certa forma me prejudicava muito. E também acaba que eu sempre passava na calçada e via cantadas de pedreiro ridículas, que isso me fazia ficar muito nervosa e eu sempre respondi, eu nunca deixei de expressar a minha opinião para as pessoas que faziam cantadas indevidas para mim."

"O humor não tem limite. Eu não trabalho só com um duplo sentido, mas eu gosto desse humor ácido. Eu gosto de ir pra esse lugar porque eu sabia que eu era diferente e que eu também tenho uma mensagem por trás disso, né? Tem toda uma mensagem de assédio, tem toda uma questão da mulher fazer o que ela quiser, quando ela quiser, do jeito que ela quer fazer, entendeu? Então eu sou uma atriz, humorista, que eu posso falar absurdos que homens e outros humoristas falam e não sofrem tanto preconceito."

Jaqueline Santos ainda relembrou casos em que mulheres não concordaram com suas cantadas. "Já aconteceu das mulheres se estranharem e eu explicar que era um trabalho e depois as pessoas até começarem a me seguir (...) A galera começou entender basicamente a arte do meu trabalho e gostar, porque é uma brincadeira. Acaba que eu me divirto fazendo. A galera gosta muito de ser abordada na rua. Muita gente já conhece o meu trabalho", disse.

Por fim, a humorista contou como fez para alcançar o sucesso e faturar com suas publicações. "Dá para ganhar dinheiro com a internet. Tudo de uma forma estratégica. Como eu respiro o marketing. Eu também sou empresária, então tenho todo o meu trabalho empresário por trás, porque a Jaqueline Santos é artista. Eu fui estratégica para ganhar o dinheiro que eu já tinha atingido o que eu queria, que era a fama. Então hoje em dia eu venho reformulando cada vez mais o meu conteúdo", esclareceu.

"Com a minha equipe, a gente está fazendo todo um plano estratégico para que a gente agora fure outro tipo de bolha, né? (...) Então, cada vez mais a gente vai criando um tipo de estratégia diferente, porque são fases, são etapas. E agora eu estou construindo uma nova persona dentro da persona que eu já tinha construído. Mas dá para ganhar muito dinheiro. Transformei a minha vida com a internet e já ganhei milhões", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko