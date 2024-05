Divulgação/E! Entertainment A corretora de imóveis contou mais detalhes da nova temporada

No dia 16 de abril, a 12° temporada de Million Dollar Listing: Los Angeles estreou na América Latina, no canal E! Entertainment. Em entrevista à coluna, Tracy Tutor contou mais detalhes da nova edição do reality show que promete mostrar os segredos mais bem guardados da venda de casas luxuosas e exuberantes. E aproveitou para expor o machismo no mercado em que atua.

O programa mostra como corretores imobiliários fazem para vender propriedades de alto padrão em Los Angeles, como Beverly Hills e Malibu. Para isso, eles utilizam não só seus conhecimentos, mas charme e aparência para se manterem à frente em um dos mercados imobiliários mais agressivos do mundo. Entre eles, estão: Josh Flagg, Josh Altman, James Harris, David Parnes, Madison Hildebrand, Tracy Tutor, Heather Bilyeu Altman e Fredik Eklund.

"Vocês vão ver os melhores imóveis que já vendemos. Eu tenho um portfólio de 500 milhões de dólares e vocês vão acompanhar, claro, muito drama e muitas reviravoltas, pois mostramos imóveis reais, vendas e negociações reais, então há muito drama mesmo nesse universo dos imóveis de luxo", disse em entrevista à coluna.

Embora seja uma vendedora de sucesso e uma das mais respeitadas no mercado em que atua, ela não deixa de expor seu incômodo com o machismo inferido na área. E para Tracy, isso fica evidente quando os salários de mulheres são comparados aos dos homens.





"Acho que ser mulher nesse mercado pode ser desafiador, porque há uma defasagem salarial em relação aos homens e todas essas coisas, mas, no fim, não mudaria nada na minha vida. São 20 anos de experiência - levou muito tempo para eu estar onde me encontro agora - e hoje sou uma das maiores agentes imobiliárias na indústria e sortuda por estar no Million Dollar Listing. Então, não posso reclamar!", explicou.

"Sempre digo que você chega ao mercado de trabalho, seja numa empresa ou num escritório, e acha que precisa se adaptar e se encaixa no modelo. Então, minha primeira dica é: ‘Não faça isso!’ Seja autêntica, seja quem você é. Você pode não agradar todo mundo, mas certamente agradará alguém. E esses colegas, clientes e outros vão te seguir aonde você for."

"Número dois: trabalhe duro. Acorde antes de todo mundo, comece a trabalhar antes de todo mundo e essa será uma estrada de sucesso para você. Número três: Assegure-se de que você tem bons relacionamentos, seja qual for a sua área de atuação. Tenha uma boa relação com seus chefes, colegas, clientes", pontuou sobre seu livro Fear Is Just a Four Letter Word – How to Develop the Unstoppable Confidence to Own Any Room.



Negócios em família

Além disso, a corretora de imóveis comentou sobre sua filha já ter sido sua estagiária. "Eu tenho duas filhas e a mais velha, que está com 18 anos e em breve vai embora para fazer faculdade, foi minha estagiária. Ser um exemplo para minhas filhas por ser uma mulher independente financeiramente é importante para mim, pois não quero que elas dependam de ninguém. Quero que elas possam se sustentar e viver a vida que elas querem viver. E acho que o fato de elas acompanharem tudo o que fiz - vender imóveis, construir uma carreira e um negócio sozinha - dá um impulso para os sonhos delas, pois mostra que elas podem conquistar o que quiserem, se elas tiverem foco. Elas podem ter tudo, basta trabalhar duro e manter as expectativas sempre o mais alto possível", admitiu.

Por fim, Tracy Tutor falou sobre sua parceria com Josh e Josh: "Oh, meu yin e yang! Eles são muito figuras! Os dois são muito diferentes. Sempre me sinto como uma irmã mais velha para eles e amo os dois, por razões bastante diferentes! Mas sei que não gostaria de competir com eles em uma venda!".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko