Divulgação A ex-participante do reality show da Globo poderá ganhar um quadro na emissora

Com o sucesso em sua passagem pelo BBB 24, a Globo planeja dar a Beatriz Reis um quadro no Fantástico. A obra seguirá os mesmos moldes do antigo Me Leva, Brasil, comandado por Maurício Kubrusly nos anos 2000.



A emissora planeja mostrar a ex-participante do reality show "indo aonde o povo está". Famosa por emplacar o bordão "Brasil do Brasil", a ex-BBB seguirá desde o Mercado Ver-o-Peso, em Belém, até as lojas de luxo na rua Oscar Freire, em São Paulo. As informações são da colunista Carla Bittencourt.

O formato do quadro ainda está sendo finalizado pela equipe responsável, mas a Globo deseja colocá-lo no ar enquanto o acordo de exclusividade com Beatriz Reis ainda estiver em pé. Assim como todos os ex-brothers desta edição, o contrato segue válido até julho.





A ex-sister deve visitar grandes locais de comércio conhecidos em todo o Brasil para discutir o empreendedorismo e a criatividade dos vendedores. Um piloto ainda será gravado, mas deve seguir os moldes que ela fez no Fantástico de há algumas semanas, no dia 28 de abril, quando chamou a atenção ao visitar o Brás. Nos anos 2000, Maurício Kubrusly fazia o mesmo ao percorrer por diversas cidades em busca de personagens e histórias curiosas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko